السليمانية تعيد افتتاح سوقها بعد انخفاض عدد المصابين بكورونا لـ16 حالة

2020/04/18 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لمواجة فيروس كورونا في محافظة السليمانية اعادة اجزاء من السوق الكبير وسط مركز المحافظة غدا الاحد

وقال عضو اللجنة سالار سراوي في تصريح لشفق نيوز، انه بعد تنفیذ المرحلة الاولی ستجتمع اللجنة لتنفیذ المرحلة الثانیة لاعادة فتح بعض الاماکن فې سوق السلیمانیة وشوارع الاورزدې و کاوە و بیرمیرد.

واردف بالقول انه "بعدها سنقوم بتقییم الوضع واذا نجحت المرحلة الثانیة و بقیت تسجیل الحالات قلیلة سنقوم بتفیذ المرحلة الثالثة و ستعود الحیاة لطبیعتها فې السلیمانیة".

ومن المقرر ان تجتمع اللجنە العلیا لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة في تامام الساعة الخامسة عصرا لتنفیذ المرحلە الثانیە لاعادة الحیاة لطبیعتها فې المحافظة.

ولا يزال 16 مصابا بفيروس كورونا يرقدون بالمستشفيات حاليا فيما توفي اربعة بينما تماثل 110 مصابين للشفاء التام.

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