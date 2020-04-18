2020/04/18 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعاً عن بُعد غدا لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الوطن العربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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