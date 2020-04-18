2020/04/18 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفأعلنت دائرة صحة النجف عن إصلاح الخلل في بعض أجهزة المختبر وعودة إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا فيه، بعدما تم إرسالها أمس إلى المختبر المركزي في العاصمة بغداد لمعرفة نتائجها.واضاف المتحدث باسم صحة النجف سالم الحميداوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، إن الخلل الفني الذي أصاب المختبر حدث نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن عن عودة إجراء التحاليل الخاصة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن عن عودة إجراء التحاليل الخاصة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).