رسالة عاجلة من وزير الصحة للحكومة بشأن القادمين من الخارج

2020/04/18 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة جعفر علاوي، السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وزيرين بحكومته ومدير عام بشأن أماكن الحجر الصحي للقادمين من الخارج، مطالبا إياهم بإيقاف الاستقبال من البلدان ذات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا.وقال علاوي في رسالته التى وجهها أيضا لوزيري الخارجية والنقل ومدير عام سلطة الطيران المدني، “بالنظر للصعوبات التي واجهتها […]

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