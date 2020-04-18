سجالات كورونا تكشف المستور وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي..!!!

2020/04/18 | 15:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / تركي حمود… كورونا الفيروس الصغير الذي جعل كبريات مدن العالم الجميلة بمعالمها وأهلها وشوارعها والتي طالما كنا نتمنى ان يقودنا الحظ يوما لزيارتها ، موحشة أحيائها وخالية شوارعها وابواب منازل أهلها موصدة، حتى أمسينا نحن كذلك حبيسي بيوتنا التي تعودنا على السجن فيها منذ طفولتنا في بلدنا العراق الذي اشبعنا حكامه القهر والعوز […]

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