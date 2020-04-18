سقوط صاروخي كاتيوشا قرب شركة صينية بالنهروان العراقية

2020/04/18 | 15:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق ، السبت، عن سقوط صاروخي كاتيوشا قرب شركة صينية بالنهروان....

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