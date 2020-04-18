صناعةُ الرَّعَاع: اللغةُ وجسدِ الثقافة(2) - سامي عبد العال

2020/04/18 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_العال هناك سؤالٌ مهم: كيف نفسر شيوعَ دلالة الرَّعَاع في الخطابات السائدة؟! فقد نقرأ بدائلها بكلمات تخاطب الجماهير والحشود، كلمات تُلصِق بهم فوضى الرغبات والغرائز واللاعقل، أي تزدريهم باعتبارهم أُناساً حمقى كما في الاعلام والسياسة والثقافة الدينية والحياة العامة.



الحالة الأقرب إلى ذلك كانت مع حشود الربيع العربي، حيث اعتبرتهم السلطات السياسية- باختلاف بلدان العرب- طائشين مطرودين خارج أفكار المواطنة والحري......

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