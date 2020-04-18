المخاطر الجدية لقطعان اليمين المتطرف والنازية الجديدة في أوروبا: ألمانيا نموذجاً - كاظم حبيب

2020/04/18 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب المخاطر الجدية لقطعان اليمين المتطرف والنازية الجديدة في أوروبا: ألمانيا نموذجاًالفهرسالفهرسأولاً: المدخل 3ثانياً: حول تحديد بعض المفاهيم الواردة في الدراسة 8اليمين المحافظ 8اليمين المتطرف 9النازيون الجدد 11ثالثاً اليمين المتطرف على صعيد دول الاتحاد الأوروبي 131)نمو كبير في عدد ودور ونشاط اليمين في دول الاتحاد الأوروبي. 132) تطور ظاهرة ا......

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