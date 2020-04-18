-العوامل الداعمة للعنف- - أميرة يعقوبي

2020/04/18 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أميرة_يعقوبي تتغيّر الأزمنة والسياقات الّتي تتنامى فيها مظاهر العنف ضدّ النساء ,لكن يظلّ الهدف واحدا وهو الرّغبة في إخماد أصواتهنّ والتضييق من هامش تصرّفهنّ والعمل على السّيطرة على الفضاء وتقسيمه على الشاكلة التي تتلائم مع الفكر الذكوري الذي يرغب مرارا في التموقع وكأنّ الذكورة تتحقق ببروز النساء.



فهوس الذكورة وأفعال التغني بالرجولة على اعتبارها امتيازا اجتماعيّا يجعل من الرجال في اختلاق دائم لصراع " خ......

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