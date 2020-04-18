الامتحان العسير

2020/04/18 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مناضل الفياض… بعد أن تم تكليف السيد الكاظمي تصبح الاحزاب الممسكة بالسلطة أمام امتحان عسير لتثبت حسن نواياها و انها تتحمل نجاح او اخفاق الحكومة المرتقبة ولن يكون لها اي مبرر بعد ذلك ، لان اختيار الكاظمي كان بالاجماع وبحضور الجميع ساعة التكليف .بالرغم من السيد الكاظمي لاتنطبق عليه المواصفات التي طالبت […]

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