2020/04/18 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أورييننبرغ (ألمانيا)-(أ ف ب) – حررت معسكرات الاعتقال النازية قبل 75 عاما لكن بعضها أعيد استخدامه على الفور كأماكن قمع، وهذه المرة من قبل السوفيات، في وقائع غير معروفة كثيرا لكنها ما زالت تؤرق ألمانيا إلى اليوم.يروي الكسندر لاتوتزكي الذي ولد قبل 72 عاما في أحد هذه المعتقلات على الأرض الألمانية، أن الحديث عنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد النازية .. الإرث الثقيل لمعسكرات الاعتقال السوفياتية في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد النازية .. الإرث الثقيل لمعسكرات الاعتقال السوفياتية في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).