الدراجة الهوائية طوق نجاة لسكان نيويورك

2020/04/18 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – باتت الدراجات الهوائية عنصرا أساسيا في الحياة اليومية لسكان نيويورك، خصوصا لدورها الحيوي في نقل البضائع من متاجر السوبرماركت والمطاعم إلى السكان المحجورين في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقد صنفت متاجر بيع الدراجات الهوائية وتصليحها ضمن النشاطات الأساسية وتمكنت تاليا من الاستمرار في العمل منذ بدء اجراءات العزل […]

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