2020/04/18 | 15:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية ..نحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي.نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 18, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يغرد بشأن أخر مستجدات تأليف كابينته الوزارية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يغرد بشأن أخر مستجدات تأليف كابينته الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).