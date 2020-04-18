رؤية واقعية للقضاء على فايروس كرونا وباقل الاضرار

2020/04/18 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كرار حيدر الموسوي… لابد من الدراسة والبحث المستمر في السيناريوهات المتشائمة والمستندة لبعدين هما : وجود قدر من الحجج والشواهد العقلية تدعم هذا التوجه من ناحية واعتبار المتغير ” قليل الاحتمال عظيم التأثير” جزءا من منهجية بناء السيناريوهات، وهو الامر الذي جسده فيروس كورونا بشكل كبير .ما هي ملامح السيناريو الاسوأ في […]

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