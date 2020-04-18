“العهد نيوز” تنشر أسماء المتعينين الجدد في وزارة الدفاع المنقولين الى وحدات الجيش

2020/04/18 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أسماء الموظفين المتعينين الجدد بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء.ودعت الوزارة، الموظفين البالغ عددهم 2005 موظف، الالتحاق الى الوحدات المؤشرة إزاء كل منهم اعتبارا من 20 نيسان الجاري، مع أهمية جلب المستمسكات الثبوتية.للاطلاع على الأسماء اضغط هنا.http://modmiliq.com/BookWithLists.html

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