2020/04/18 | 16:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تحجر 152 مواطناً كانوا عالقين في الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تحجر 152 مواطناً كانوا عالقين في الكويت) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تحجر 152 مواطناً كانوا عالقين في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).