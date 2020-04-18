الكاظمي يغرد بشأن أخر مستجدات تأليف كابينته الوزارية: نريد فريقا حكوميًا كفوءًا ونزيهًا

2020/04/18 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه يعمل على تشكيل فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيها يواجه الأزمات الموجود في البلاد ويسير به نحو النجاح.وكتب الكاظمي، في تغريدة عبر منصة “تويتر”، إن “المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية”ن مبينا انه “نحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي”.وتابع: “نريد […]

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