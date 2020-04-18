في ظل كورونا.. دهوك تقدم العون لـ50 ألف أسرة فقيرة

2020/04/18 | 16:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة دهوك، اليوم السبت، انها وزعت المساعدات الى 50 الف اسرة متعففة تضررت اقتصاديا من جراء حظر التجوال، فيما اشارت الى انها تواصل اعداد قوائم بالعائلات ذات الدخل المحدود لدعمها بالمواد الغذائية والمساعدات المالية.

وقال شيرزاد حميد مدير عام الرعاية الاجتماعية في دهوك في تصريح لشفق نيوز ان "المساعدات استهدفت 50 الف عائلة"، مشيرا الى ان "جهات داعمة كمنظمة بارزاني الخيرية ومنظمة روانكه واسهامات من خيرين شاركت في دعم هذه الحملة لتوزيع منح مالية ومساعدات غذائية على ذوى الدخل المحدود بالاعتماد على بيانات الرعاية الاجتماعية".

واضاف حميد، أن "لجاناً شكلت على مستوى المحافظة والاقضية والنواحي بمشاركة ممثلين من الرعاية الاجتماعية ودائرة شؤون الشهداء وممثل عن المحافظة لإعداد قوائم العائلات ذات الدخل المحدود والاشراف على عملية التوزيع".

يذكر ان إجراءات حظر التجوال في دهوك ادت الى فقدان آلاف من العمال والكسبة لأعمالهم الذين اعتمدوا في معيشتهم على القوت اليومي.

وشهد إقليم كوردستان العراق تراجعاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.



ويرجع تراجع وتيرة الإصابات اليومية إلى إجراءات صارمة اتخذتها سلطات الإقليم لاحتواء الفيروس بينها حظر التجوال ومنع التجمعات العامة وغلق الحدود أمام الوافدين الأجانب.

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