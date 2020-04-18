السليمانية تلحق بقية مناطق العراق.. حظر جزئي بشروط ضمن المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا

2020/04/18 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أعلن محافظ السليمانية، هفال ابو بكر، السبت (18 نيسان 2020)، رفعا جزئيا للحظر المفروض في المحافظة ضمن المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ابو بكر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة اجتمعت هذا اليوم في محافظة السليمانية لتقييم المرحلتين الاولى والثانية ووضع خطة المرحلة الثالثة لمنع تفشي فايروس كورونا".

واضاف البيان أن "المرحلة الاولى والتي بدأت في 2020/1/30، شملت توفير الادوية والمستلزمات الطبيبة واعداد تعليمات صحية، والاستعداد بدعم حكومة اقليم كردستان لاي طارىء"، مبينا ان "المرحلة الثانية، تمثل مرحلة الوقاية الصحية، بدعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والوزرات المعنية واللجنة العليا لمكافحة كورونا في اقليم كردستان واتباع التعليمات الصحية والعلمية لحماية المواطنين، وبمشاركة جميع قطاعات الداخلية والصحة والوية البيشمركة والاعلام لتجازو المرحلة".

وتابع أن "المرحلة الثالثة ستشمل رفع جزئي للحظر لكي يتسنى حماية المعيشة والامن الغذائي للمواطين، بالتوازي مع حماية الامن والصحة وتقليل مخاطر وباء كورونا"، لافتا الى ان "العمل مستمرا لاعادة الحياة الى طبيعتها تدريجيا، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات وبالتزام المواطنين بالتعليمات الصحية".

ودعا محافظ السليمانية "المؤسسات الاعلامية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الى دعم خطة مكافحة تفشي فيروس كورونا وتوجيه المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية".

واشار إلى أن "لجان المتابعة ستتخذ اجراءات ضد المخالفين، بضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وعدم التجمهر"، مشير إلى أن "الفرق الصحية ستقوم وبعد اغلاق المحلات والاسواق وبشكل يومي بتعقيم وتعفير تلك المناطق لضمان سلامة وصحة المواطنين".

وكان وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، كشف الخميس ،(16 نيسان 2020) عن الاجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخدها السلطات الحكومية بداية شهر رمضان مشيراً انه سيتم الشروع بحظر جزئي للتجوال مطلع هذا الشهر.

وقال علاوي، في مقابلة متلفزة، ان "حظر التجوال الجزئي سيطبق في رمضان من السادسة مساء الى السادسة صباحاً".

واضاف ان "المدارس ستبقى مغلقة، وكذلك الجامعات والحدود والمنافذ، باستثناء السماح لعودة العراقيين ممن هم في الخارج، وتطبيق إجراءات السلامة عليهم".

وعن دوام الموظفين، قال علاوي ان "دوام الموظفين سيكون بنسبة 15- 25 بالمئة، وحسب ما تقرره كل وزارة".

وبين ان "الرقابة الصحية ستبقى، وأي ازدياد بالإصابات يحدث سنتخذ إجراءات معاكسة لما اتخذ".

وتابع "سنحاول السماح للمطاعم بالتوصيل الى المنازل، مع استمرار إغلاقها منعاً للتجمعات"، مشيرا الى ان "هذه الإجراءات ستطبق اعتبارا من بداية رمضان المبارك".

واضاف الوزير "ان استمر معدل الاصابات الحالي وتراجع في ايار سنعلن ربما نهاية كورونا في العراق بداية شهر حزيران المقبل والامر خاضع للتطورات، وحينها قد يعود الناس الى أعمالهم ووظائفهم، ونتمنى عدم ازدياد حالات الإصابة بعد الإجراءات التي سنتخذها في رمضان".

بغداد اليوم - بغداد

حددت نقابة الأطباء في العراق 3 مؤشرات قالت انها تؤكد مضي البلاد بالسيطرة التامة على فيروس كورونا فيما اشارت الى ان العراق يحتاج لفترة زمنية حاسمة لتحقيق هذا الهدف.

وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء د.



جاسم العزاوي في مقابلة متلف

بغداد اليوم- ميسان

أعلن رئيس خلية الأزمة في محافظة ميسان ، علي دواي، السبت (18 نيسان 2020)، استمرار الحظر الوقائي ضد فايروس كورونا المستجد لغاية يوم الخميس القادم 23 نيسان 2020 مع اتخاذ إجراءات جديدة.

وقال دواي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، السبت (18 نيسان 2020)، بإعداد استمارة الكترونية لتحديث معلومات المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير ترأس اليوم السبت اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم

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