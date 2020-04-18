آخر تطورات كورونا في الدول الخليجية

2020/04/18 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت دول خليجية، اليوم السبت، حالات إصابة وشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ينتشر في عموم دول العالم.وزارة الصحة القطرية أعلنت عن تسجيل 345 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وشفاء 46 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 510 حالات، بالإضافة إلى تسجيل حالة […]

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