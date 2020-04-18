محافظ بابل: دائرة صحة المحافظة لا تعمل بمعزل عن خلية الأزمة

2020/04/18 | 16:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد محافظ بابل، حسن منديل، اليوم السبت، ان دائرة صحة المحافظة لاتعمل بمعزل عن خلية الأزمة، مبينا وجود تعاون من أجل تجاوز الازمة.وقال منديل في مؤتمر صحفي، حضرته "كلكامش برس" انه "لازال لدينا أربعة مصابين في المستشفى"، مؤكدا "وجود سبعة أشخاص اخرين مشتبه بهم موجودين في المستشفى".وأضاف انه "سنلتزم بقرار خلية الأزمة المركزية بفرض حظر التجول لغاية يوم ٢٤ من الشهر الحالي"، مشيرا الى ان "دائرة الصحة لاتعمل بمعزل عن خلية الأزمة في المحافظة وهناك تعاون وتكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة".وأكد منديل ان "الأجهزة الخدمية مستمرة بأداء أعمالها المناطة بها، وأعمال إكساء الشوارع والتنظيف لن تتوقف رغم الأزمة الحالية"، موضحا "القوات الأمنية تعمل وفق القانون وليس لأي شخص سلطة على قواتنا الأمنية غير سلطة القانون".اشار الى "صدور عفو خاص من رئاسة الجمهورية على الشخص الذي تجاوز على سماحة السيستاني،بعد أن رفض سماحة المرجع الاعلى الحكم وتنازل عن حقه الشخصي".

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