2020/04/18 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رفض السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف الاتهامات الغربية للجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة حماة، مؤكدا أن روسيا لا تعترف بمجموعة التحقيق لأنه تم تشكيلها خارج إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية.وقال يفيموف اليوم السبت: ”فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية نحن لا نعترف بمجموعة التحقيق، وقد تم تشكيلها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا لا تعترف بلجنة التحقيق حول الكيميائي في سوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا لا تعترف بلجنة التحقيق حول الكيميائي في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).