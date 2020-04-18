طارق حرب: الكاظمي قاب قوسين أو أدنى من مصير الزرفي وعلاوي

2020/04/18 | 16:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررجح الخبير في مجال القانون، طارق حرب، أن يواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مصير سابقيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي.

تحدث حرب عن ضغوط يتعرض لها الكاظمي من قبل أطراف شيعية حول تقاسم الكابينة الوزارية

وقال حرب في تدوينة له، يوم السبت 18 نيسان/أبريل، إن "الكلام عن تخويل رئيس الوزراء المكلف من قبل الكتل الشيعية لاختيار أعضاء كابينته، يخالف الواقع، وهذا ما يمكن التوصل إليه عند السؤال عن السبب الكامن وراء تأخير إعلان الكابينة الوزارية، ومن قرار بعض الكتل الشيعية استحداث لجنة رأي واستشارة للكاظمي".

وأضاف، أن "مهمة تلك اللجنة التي لم يجر ذكرها تتعلق بملف الوزراء والدرجات الخاصة"، موضحًا أن "الذي حصل للكاظمي لم يحصل لعبد المهدي، إذ أن الكتل التي لم تمثل في وزارة عبد المهدي كالحكمة والنصر والفضيلة، وقبلهم سائرون، تطالب الآن باستحقاقها، وهو ما لم يكن بالحسبان".

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ويحدد مواصفات فريقه

وتابع حرب، أن "المطالبات لم تقتصر على الكتل التي نالت مناصب في حكومة عبد المهدي، بل تعدتها إلى أخرى لم تمثل في الحكومة المستقيلة، حيث تريد تلك الأطراف حصتها من الكابينة، ومن بينها الحكمة والنصر والفضيلة وسائرون".

كما أكد، أن "تلك الكتل تشعر بالندم على تفويت حصتها في حكومة عبد المهدي وتريد الآن نيل التمثيل في حكومة الكاظمي لرفع الغبن التي أصابها عندما لم يمنحها عبد المهدي وزراء في حكومته، وهكذا فقد ازداد الأمر تعقيدًا أمام الكاظمي من المطالبات المعروفة للكتل الشيعية الموجودة في حكومة عبد المهدي والكتل السنيه والكتل الكردية".

أكد حرب أن الكاظمي قد يعتذر كما فعل الزرفي وعلاوي

ورجح طارق حرب، أن "يكون الكاظمي قاب قوسين أو أدنى من الاعتذار، كما فعل علاوي والزرفي".

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