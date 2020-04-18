الكاظمي يكشف طبيعة المفاوضات مع الكتل السياسية.. ويحدد مواصفات فريقه

2020/04/18 | 16:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عن طبيعة المفاوضات الجارية مع الأطراف السياسية حول ملف تشكيل الحكومة.

قال الكاظمي إنه يبحث عن فريق نزيه وكفوء

وقال الكاظمي في بيان مقتضب، يوم السبت 18 نيسان/أبريل، إن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية".

وأشار الكاظمي، إلى "محاولات لتجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

وشدد رئيس الوزراء المكلف بالقول "نريد فريقًا حكوميًا كفوءًا ونزيهًا، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وأكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الكتل السياسية حرية تقديم مرشحين اثنين لكل وزارة.

وقالت نصيف في تصريح صحافي، إن "الكاظمي وضع مواصفات محددة للمرشحين من قبل الكتل السياسية إلى الكابينة الوزارية، أهمها النزاهة والكفاءة وليس لديه خلفيات معروفة إضافة إلى مواصفات أخرى".

وأضافت نصيف، أن "المكلف ستكون له حرية اختيار من يراه مناسبًا بعد تقديم كل كتلة مرشحين اثنين أو ثلاثة لكل وزارة".

وتؤكد أطراف السياسية، حكومة الكاظمي خلال ستعلن خلال أيام قليلة، مرجحين مرورها بسهولة في البرلمان.

من المرجح أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشاورات تشكيل حكومته الجديدة مع الكتل السياسية الأسبوع المقبل.

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