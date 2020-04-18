الكاظمي: ‏نريد فريقاً حكومياً كفوءاً يواجه الأزمات

2020/04/18 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي، السبت، أنه يريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً يواجه الازمات ويسير بالبلاد نحو النجاح....

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