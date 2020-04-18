جامعة عراقية تصنع جهازا للتنفس وروبوتا للتعامل مع مصابي كورونا

2020/04/18 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت جامعة كربلاء، السبت، تصنيع جهاز للتنفس الصناعي لاستخدامه في حالات الطوارئ لمرضى كورونا وتسلميه لدائرة الصحة.وقال مدير اعلام الجامعة احمد العوادي لـ /المعلومة/ إن “جامعة كربلاء أعلنت الانتهاء من انجاز تصنيع جهاز التنفس الصناعي لاستخدامه في حالات الطوارئ لمرضى كورونا، بالاضافة الى صناعة روبوت يعمل على التواصل مع المصاب بدون ملامسة […]

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