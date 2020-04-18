خلية الازمة: التهاون بالحظر خطيئة كبيرة خلال المرحلة الحالية بعد تطوير الفايروس لجيناته

2020/04/18 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..دعت خلية الازمة في وزارة الصحة، السبت، الى عدم التهاون بالحظر، مبينة ان أي تهاون يعتبر خطيئة كبيرة كون الفيروس مستجد وطور نفسه مما يستدعي التعامل بحذر.وقال عضو خلية الازمة ووكيل الوزارة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي لـ/المعلومة/ ان “ العراق حقق تقدما كبيرا من خلال الخطوات الاستباقية بمنع التجمعات وحظر التجوال مما قلل […]

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