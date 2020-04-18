خالد الحنين وسط “فك الاستياء” العراقي: القضاء “يتربص” بفنان “يتفاخر” بالاحتيال على القانون وشتم القوات الأمنية

2020/04/18 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجد المطرب العراقي خالد الحنين، نفسه، في موقف محرج أمام الرأي العام العراقي، بعد سلوك “صادم” ظهر في بث مباشر خلال تجوله في الشوارع.وظهر الحنين، في مقطع فيديو لبث مباشر داخل عجلته وهو يتجول في الشوارع، برفقة امرأة يُرجح انها زوجته، قبل ان يتم إيقافه من قبل سيطرة للقوات الأمنية اثناء […]

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