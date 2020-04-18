في أزمة كورونا.. إيران تنشغل بقدراتها العسكرية وتفشل بتحجيم الوباء

2020/04/18 | 16:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال #إيران منشغلة بتطوير قدراتها العسكرية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة غير مسبوقة مع تفشي وباء “#كورونا” وفشل السلطات في احتوائه.وكشفت إيران النقاب عن حصولها على ثلاث طائرات مسيرة حاملة للقنابل مداها…

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