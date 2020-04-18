عمال أمازون يتحدثون عن ظروف مخيفة في زمن كورونا

2020/04/18 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن أمازون حاولت إلغاء لقاء عبر الوسائط الرقمية، كان من المفترض أن يتحدث به العمال عن ظروف العمل في مستودعات الشركة عن طريق حذف دعوات المشاركة في هذا اللقاء من أنظمة إدارة عمل الموظفين داخل الشركة.وأخبرت إميلي كانينغهام Emily Cunningham ومارين كوستا Maren Costa، وهما منظمتا الحدث […]

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