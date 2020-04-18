الصحة العالمية: احتواء الفيروس ممكن لكنها معركة طويلة

2020/04/18 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يستمر فيروس كورونا الذي طال 193 دولة وإقليم حول العالم في حصاده، فقد سجلت السبت إصابة أكثر من 2,250,000 ، نصفهم في أوروبا، بحسب آخر احصاءات مستقاة من مصادر رسمية حول العالم.فيما حصد الوباء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث، أرواح 154188.وتبوأت أوروبا الحصة الأكبر في […]

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