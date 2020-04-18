الاعلام الأمني يعلن سقوط صاروخين كاتيوشا بمنطقة النهروان في بغداد

2020/04/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الاعلام الأمني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في منطقة النهروان جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن الصاروخين سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية دون خسائر تذكر.

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