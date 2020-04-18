السلطات الصينية في ووهان تخضع العاملين لفحوصات إجبارية للكشف عن إصابتهم بكورونا

2020/04/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت السلطات الصينية في مدينة ووهان قرارا بإخضاع العاملين في مختلف القطاعات بالمدينة لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في حال أراد أحدهم المغادرة إلى مناطق أخرى.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن من يعملون في التمريض والتعليم والأمن وغيرها من القطاعات التي تتطلب تعاملا كثيفا مع الناس في المدينة ينبغي أن يخضعوا لفحص الحمض النووي قبل المغادرة، مشيرة الى أن حكومة إقليم هوبي وعاصمته ووهان، ستتحمل تكلفة هذه الفحوصات.

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