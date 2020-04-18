الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن تحليلات المناعة ضد كورونا

2020/04/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا حول التحليلات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أكدت فيه عدم وجود دليل على إمكانية اظهار الاختبارات المصلية امتلاك الشخص المصاب مناعة من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وقالت رئيسة وحدة الأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إن اختبارات الأجسام المضادة هذه ستكون قادرة على قياس التواجد المصلي المتعلق بمستوى الأجسام المضادة، لكن هذا لا يعني أن الشخص الذي يمتلك هذه الأجسام سيكون محصنا، مضيفة أن ما سيفعله استخدام هذه الاختبارات، هو قياس مستوى الأجسام المضادة لكن لا يوجد دليل على أن الاختبار المصلي يمكن أن يؤكد حصانة الشخص من الإصابة مرة أخرى.

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