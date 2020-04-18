تقرير أميركي يفك رموز كمائن داعش الاخيرة في العراق

2020/04/18 | 17:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



في ظل إنشغال العراق بالعمل على احتواء فيروس "كورونا" ومنع تفشيه في البلاد، ومع أزمات أخرى س...

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