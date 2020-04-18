فرنسا تشهد قفزة هائلة في نسبة العنف المنزلي!

2020/04/18 | 17:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعةارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا بنسبة 30% خلال حظر التجوال الذي فرضته السلطات الفرنسية لمواجهة وباء فيروس كورونا.وأوضح صحيفة “لاديبش” الفرنسية في تقرير لها ان “بعد أسبوع من حظر التجوال ارتفع العنف المنزلي بنسبة 30% عن السابق، مما دفع الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات للابلاغ عنها بوجود الحظر”.واضاف التقرير “من الاجراءات […]

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