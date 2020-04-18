الكاظمي: المشاورات مع القوى السياسية مستمرة باجواء ودية

2020/04/18 | 17:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة باجواء ودية مع القوى السياسية.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" إنه "نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وأضاف أن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

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