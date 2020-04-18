دورتموند يسعى لتحصين سانشو

2020/04/18 | 17:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يسعى بوروسيا دورتموند لتحصين مهاجمه الإنجليزي جادون سانشو من إغراءات الأندية الأوروبية، لا سيما مانشستر يونايتد.

وارتبط الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 20 عامًا، بالانتقال إلى الشياطين الحمر مقابل 120 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن إدارة دورتموند تخطط لإغراء سانشو بعقد جديد، لمحاولة إقناعه بالبقاء لفترة أطول داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وأشارت الصحيفة إلى خطة مسؤولي النادي الألماني بجعل المهاجم الشاب الأعلى أجرًا بين صفوف الفريق، ليحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن تساهم أزمة كورونا في تعطيل رحيل سانشو، نظرًا لصعوبة إنفاق أندية أوروبا أموال باهظة على الصفقات الصيفية.

وانضم سانشو إلى دورتموند عام 2017، قادمًا من مانشستر سيتي، ليصبح لاحقًا من ركائز الفريق الأساسية.

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