صحة النجف تعلق بشأن انباء وجود اختلاف في نتائج الفحوصات للمصابين بكورونا بين المختبرات

2020/04/18 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علقت دائرة صحة محافظة النجف، السبت (18 نيسان 2020)، على انباء وجود اختلاف في نتائج الفحوصات للمصا...





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