2020/04/18 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

مازال شبح الإصابة بفيروس كورونا، يطارد العديد من نجوم كرة القدم في مختلف دول العالم بعد إصابة مجموعة من اللاعبين في الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي.

وتوقفت المسابقات في مختلف دول العالم، في منتصف مارس الماضي ولأجل غير مسمى بسبب الانتشار الواسع للفيروس.

وكشف البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، عن شكوكه بإصابته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه برفقة أسرته.

وقال نجم السيتي في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية إنه:" عانى وأسرته من أعراض المرض لمدة 8 أو 9 أيام خلال فترة العزل بعد توقف الموسم الكروي".

وأضاف :" الأمر بدأ بابني الصغير ثم انتقل للابن الأكبر ثم زوجتي ولكن لا نعرف إذا كان ذلك فيروس كورونا أم لا".

وكشف صانع ألعاب السيتي:" جميعنا تعافى من الإصابة، لحسن الحظ، كنا في حالة جيدة في آخر أسبوعين وأنا سعيد لان الجميع بخير الآن".

وتعرض الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال للإصابة بفيروس كورونا، كما أصيب لاعب تشيلسي هودسون أودوي قبل أن يتعافي كل منهم من الإصابة.

بغداد اليوم - متابعة

أكد خوان لابورتا أنّه يفكر بجدية في الترشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكنّه قال إنّه يفضل إعطاء نفسه فرصة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأمر.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبو

بغداد اليوم - متابعة

تلقى الاتحاد الكينى لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولى للعبة يهدد فيه المنتخب الأول بعقوبات مغلظة، بسبب المستحقات المتأخرة للمدرب الجزائرى عادل عمروش، الذى سبق له تدريب الفريق وغادر دون الحصول على مستحقاته كاملة.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت رابطة الدورى الألماني توصلها لاتفاق مع شبكة "سكاى" التليفزيونية بشأن الدفعة الرابعة الأخيرة من عائدات البث التليفزيونى، التى من المفترض أن تحصل عليها الأندية عن هذا الموسم، بعدما توقف الموسم الحالى من الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأعراض ظهرت على أسرته.. شكوك بإصابة نجم مانشستر سيتي بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأعراض ظهرت على أسرته.. شكوك بإصابة نجم مانشستر سيتي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).