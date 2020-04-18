2020/04/18 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني: الإعتذار قاب قوسين أو أدنى للكاظمي بعد مطالبات كتل جديدة لم تكن ممثلة في حكومة عبدالمهدي بحقائب وزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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