بشأن استقبال الوافدين.. وزير الصحة يوجه رسالة للحكومة: قد نضيع كل الانجازات

2020/04/18 | 17:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وزيرين بحكومته ومدير عام بشأن أماكن الحجر الصحي للقادمين من الخارج، مطالبا إياهم بإيقاف الاستقبال من البلدان ذات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا.وقال علاوي في رسالته التى وجهها أيضا لوزيري الخارجية والنقل ومدير عام سلطة الطيران المدني، […]

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