الكاظمي يكشف ملامح حكومته المقبلة ويتحدث عن

2020/04/18 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون عراقيون مقطعا مصورا يظهر اللحظات الأخيرة للفتاة العراقية ملاك الزبيدي التي توفيت السبت متأثرة بحروق شديدة مرتبطة بعنف منزلي.

ويظهر المقطع الذي نشرته وكالة "ناس"، ومدته 14 ثانية، ملاك وهي داخل غرفة عناية مركزة في أحد المستشفيات، فيما تجلس بجانبها امرأة وهي تتلو كلمات وأدعية دينية.

وكانت عائلة الفتاة "ملاك"، التي تعيش في مدينة النجف، نعت السبت، ابنتهم التي تسببت قضيتها بهزة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، وجذبت اهتماما دوليا.

وقالت شقيقة الفتاة، في منشور على موقع فيسبوك "انتقلت إلى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي"، كما نشر أقارب لها صورها بعد مفارقتها الحياة داخل مستشفى.

وبحسب المعلومات التي تمكن موقع "الحرة" من جمعها عن الحادث، ملاك هي الزوجة الثانية لضابط أمن عراقي شاب، وهي تسكن مع زوجها وعائلته في مدينة النجف، وقد تزوجا قبل أقل من عام.

وأقدمت ملاك على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي عانى من التسمم، بحسب تصريح شقيقتها لـ"الحرة".

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ودعا السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي الجمعة السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة تعرض فتاة للحرق في مدينة النجف بعد تعرضها لعنف أسري.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

وهزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وآخرين من عائلته.

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