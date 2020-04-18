2020/04/18 | 17:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]عادت حشرة "كالوسوما" غير الضارة، والمعروفة أيضا بـ "الخنفساء السوداء"، لتظهر مجدداً وبأعداد كبيرة جدا في المنازل والأحياء السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باعداد مهولة.. كالوسوما تغزو سوريا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باعداد مهولة.. كالوسوما تغزو سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).