2020/04/18 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الإيرانية، الغاء إجراءات حظر التجوال المفروضة في البلاد للحد من تفشي وباء كورونا.

وقررت الحكومة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لمواجهة الفيروس، وبعد الانخفاض التدريجي الذي شهدته حصيلة ضحايا الفيروس خلال الأيام الماضية، إلغاء القرار السابق بفرض حظر للتجوال، والسماح بالتنقل بين عموم محافظات ومدن البلاد اعتبارا من اليوم السبت، فيما قررت العاصمة طهران، إعادة فتح المحلات والأسواق التجارية والمشاريع الصناعية الصغيرة، فيما استثنت القرارات المؤسسات التعليمية ودور السينما والقاعات والمراكز الرياضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: إلغاء حظر التجوال وإعادة العمل لقطاعات واسعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: إلغاء حظر التجوال وإعادة العمل لقطاعات واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).