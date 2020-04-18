2020/04/18 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة ميسان العراقية ، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى 23 نيسان الجاري....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 23 نيسان الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 23 نيسان الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).