بسبب الخدمات السيئة.. مطالبات برلمانية لفرض عقوبات صارمة ضد شركات الاتصالات

2020/04/18 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، اليوم السبت، الى تكثيف الجهود لمحاسبة شركات الاتصالات، مبينة أن تلك الشركات لم تراعي وضع العراق الحالي.وقالت النائبة في تصريح مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "خدمة الاتصالات والانترنيت في البلاد عموما سيئة جدا وعلى الجهات الرقابية مساءلة شركات الهاتف النقال".وأضافت أن "الشركات المذكورة لم تبدي أي تعاون فيما يخص تخفيض أسعار الانترنيت والاتصالات بسبب الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد".

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