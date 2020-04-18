هيئة الاعلام تنفذ جولات ميدانية لقياس جودة شبكات الهاتف في بابل

2020/04/18 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم السبت، عن تنفيذ ملاكاتها جولات ميدانية في محافظة بابل لقياس جودة خدمة شبكات الهاتف النقال.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "العمل شمل مركز المحافظة، فضلا عن ناحية النيل وجزء من طريق المرور الدولي، ضمن مساعي الهيئة في العمل على استمرارية الخدمات الاتصالية المقدمة للمواطنين بالتزامن مع فرض حظر التجوال الوقائي وانتشار وباء كورونا".واضافت ان "الجولة كانت بالتنسيق مع القسم الفني لشركتي زين العراق واسياسيل، وتم خلالها زيارة عدد من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى سابقة عن جودة الخدمة".واشارت الهيئة، الى انها "لا زالت مستمرة في العمل على اتجاهات عدة لضمان تقديم الخدمات ضمن الحدود المقبولة في الوقت الذي يكافح فيه البلد لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره".

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