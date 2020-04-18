بـ888 وفاة جديدة.. حصيلة ضحايا كورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ15 ألفا

2020/04/18 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات البريطانية بلغ بذلك 15464، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أكبر لكونها […]

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