2020/04/18 | 17:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت جمعية الصاغة بدمشق، أن سعر الذهب في سوريا تراجع بنسبة 1500 ليرة، لكل غرام، اليوم السبت، بعدما كان قد وصل إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.وبررت الجمعية تراجع سعر الذهب في عموم…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: تراجع سعر الذهب 1500 ليرة لكل غرام) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: تراجع سعر الذهب 1500 ليرة لكل غرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).